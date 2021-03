8GB RAM 256GB Storage 48MP Camera 5G Phone Vivo X50 Pro on Amazon With Discount EMI and Exchange Offer: Vivo Carnival sale का आज आखिरी दिन है। 9 मार्च से शुरू हुई यह सेल 12 मार्च को खत्म हो रही है। इस सेल में कई स्मार्टफोन पर आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं। 8GB RAM, 256GB स्टोरेज और 48MP कैमरा वाले Vivo X50 Pro स्मार्टफोन को सस्ते में खरीद सकते हैं। 4315mAh बैटरी वाला यह डिवाइस EMI पर भी मिल रहा है। जानिए क्या है इस डिवाइस की खास बातें और कीमत।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: March 12, 2021 11:30 AM IST