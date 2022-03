8GB RAM 256GB Storage 50MP Camera 60W Superdart Charge featured Realme 9 Pro Plus 5G has massive instant discount offer of 3000 rupees on Realme Super 9 days sale: इस फोन पर आज एक शानदार डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। ये ऑफर्स रियलमी की वेबसाइट पर आज से शुरू हुए Realme Super 9 Days Sale में दिया जा रहा है। आइए हम आपको इस फोन पर मिलने वाले ऑफर्स के बारे में बताते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: March 21, 2022 12:59 PM IST