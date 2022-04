8GB RAM 256GB Storage 64MP Camera 65W Fast Charging featured Oppo Reno 7 5G has massive instant discount offer and best deal of 992 rupees EMI: Oppo Reno 7 5G में यूजर्स को 8GB रैम के साथ बढ़िया कैमरा, बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाले फीचर्स मिलेंगे। इस फोन पर आज फ्लिपकार्ट सेल में बहुत सारे ऑफर्स दिए जा रहे हैं। आइए हम आपको इस फोन और इस पर मिलने वाले ऑफर्स के बारे में बताते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: April 24, 2022 8:53 AM IST