8GB RAM 48MP + 8MP + 2MP + 2MP Camera And android 11 Featured Oppo F19 Pro On Flipkart With HDFC bank Discount: ओप्पो ने हाल में अपनी F19 सीरीज भारत में लॉन्च कर दी है। इस सीरीज में तीन स्मार्टफोन Oppo F19, F19 Pro और F19 Pro + आते हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart Oppo F19 Pro स्मार्टफोन पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर दे रहा है। यह स्मार्टफोन 48MP कैमरा, 8GB RAM और 128GB / 256GB स्टोरेज के साथ आता है। आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन की खास बातें।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: April 23, 2021 1:28 PM IST