8GB RAM 48MP Camera 16MP and 2MP Dual Selfie Camera Featured Phone Oppo F17 Pro Best deal and discount on Flipkart EMI Starts at 589 rs per month: अगर आप कम कीमत और डिस्काउंट ऑफर्स के साथ कोई डबल सेल्फी कैमरा वाला फोन खरीदना चाहते हैं तो आइए हम आपको एक बढ़िया फोन का ऑप्शन बताने जा रहे हैं। इस फोन का नाम Oppo F17 Pro है। इस फोन में डबल सेल्फी समेत कई खास फीचर्स दिए गए हैं और इसे आप अच्छे-खासे डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: June 1, 2022 4:37 PM IST