8GB RAM 48MP camera 33W fast charging featured Xiaomi Mi 11X 5G biggest ever offer on Rs 6000 flat discount on Amazon check details: Xiaomi के 5G स्मार्टफोन Mi 11X की खरीद पर Amazon पर बड़ा डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। 33W फास्ट चार्जिंग, 120Hz डिस्प्ले, 4520mAh बैटरी और 48MP कैमरे वाले इस फोन को बहुत कम कीमत में खरीद सकते हैं। आइए, जानते हैं ऑफर के बारे में..

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: October 23, 2021 8:12 PM IST