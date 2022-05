8GB RAM 48MP Camera 5000mAh Battery and 33W Fast charging featured Realme Narzo 50 Pro 5G First Sale today on Amazon Sale with discount and offers: Realme Narzo 50 Pro को आज से बिक्री के लिए पेश किया जा रहा है। इस फोन को कुछ हफ्ते पहले ही लॉन्च किया गया था। इस फोन को आज दोपहर 12 बजे से अमेजन और रियलमी की वेबसाइट पर बिक्री के लिए पेश किया जाएगा। आइए हम आपको इस स्मार्टफोन के स्पसेफिकेशन्स और फर्स्ट सेल में मिलने वाले ऑफर्स के बारे में बताते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: May 26, 2022 9:33 AM IST