8GB RAM 5000mAh 64MP Camera featured Samsung Galaxy M52 5G best discount offers on Reliance Digital: Samsung Galaxy M52 5G पर यूजर्स को बढ़िया डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसमें यूजर्स को Qualcomm Snapdragon 778G SoC चिपसेट, 120Hz Super AMOLED Plus डिस्प्ले समेत कई खास फीचर्स दिए गए हैं। इस फोन पर यूजर्स को हजारों रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Last updated on: June 24, 2022 7:03 PM IST