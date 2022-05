8GB RAM, 5000mAh तक बैटरी और 256GB तक स्टोरेज वाले स्मार्टफोन को सस्ते में खरीदने का मौका, Amazon पर मिल रहा तगड़ा Discount

8GB RAM 5000mAh Battery 256GB Storage Featured iQOO Z3 5G Redmi Note 11 Pro OnePlus Nord CE 2 5G and Samsung Galaxy M52 5G on Discount on Amazon: 8GB RAM वाले स्मार्टफोन को इस समय सस्ते में खरीदा जा सकता है। 25000 रुपये से कम के Redmi, OnePlus और Samsung समेत अन्य कंपनियों के फोन पर इस समय डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें 8GB RAM के साथ-साथ इन फोन्स में 5000mAh तक बैटरी मिलती है। फोन्स के सभी स्पेसिफिकेशन, कीमत और ऑफर डिटेल के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: May 12, 2022 6:48 PM IST