8GB RAM 5000mAh battery 48MP camera featured Infinix Zero 5G huge discount offer on Flipkart Bachat Dhamaal Sale: फ्लिपकार्ट पर आज से शुरू हुए Big Bachat Dhamaal Sale में स्मार्टफोन की खरीद पर जबरदस्त ऑफर मिल रहा है। इस सेल में Infinix के पहले 5G स्मार्टफोन Zero 5G की खरीद पर अच्छा ऑफर मिलेगा। फोन 8GB तक RAM, 128GB स्टोरेज, 48MP कैमरा जैसे फीचर्स से लैस है।

@HarshitKHarsh Published on: May 20, 2022 11:58 AM IST