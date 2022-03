8GB RAM 5000mAh Battery 48MP Camera Featured Realme 8 5G best deals today with 1000 cashback on Paytm exchange offers and 642 rupees EMI: Realme 8 5G को खरीदने पर आज बढ़िया ऑफर्स मिल रहे हैं। इस फोन को यूजर्स रियलमी की ऑफिशियल वेबसाइट realme.com के जरिए कुछ शानदार ऑफर्स जैसे इंस्टेंट कैशबैक, डिस्काउंट, ईएमआई, और एक्सचेंज ऑफर के साथ खरीद सकते हैं। इस फोन के फीचर्स भी दमदार हैं। आइए हम आपको इस फोन के फीचर्स और ऑफर्स के बारे में बताते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: March 31, 2022 9:03 AM IST