8GB RAM 5000mAh battery 50MP camera featured Moto G82 Launched in India top 5 alternatives including POCO X4 Pro 5G Samsung Galaxy M33 5G Infinix Zero 5G Realme 9 Pro 5G and Redmi Note 11 Pro: मोटोरोला ने आज अपने एक और मिड बजट स्मार्टफोन Moto G82 5G को भारत में लॉन्च किया है। यह स्मार्टफोन 6.7 इंच FHD+ 120Hz रिफ्रेश रेट वाले pOLED डिस्प्ले पैनल के साथ आत है। फोन में Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर, 5000mAh की बैटरी, 30W फास्ट चार्जिंग फीचर, 8GB तक RAM और 50MP का मेन कैमरा मिलता है। इसके बेस वेरिएंट की कीमत 21,499 रुपये है। वहीं, इस फोन का टॉप वेरिएंट 22,999 रुपये में आता है। इस फोन को भारत में Redmi, Samsung, Realme, Infinix और POCO के नए फोन से है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: June 7, 2022 4:07 PM IST