8GB RAM 5000mah Battery 5G Smartphone under 15k on Discount on Flipkart Including Vivo T1 5G Redmi Note 10T 5G Realme Narzo 30 5G and Samsung Galaxy F23 5G: इस समय बाजार में कई 5G स्मार्टफोन आ रहे हैं। आज हम इस आर्टिकल में 20000 रुपये से कम वाले ऐसे 5G फोन्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन पर डिस्काउंट मिल रहा है। लिस्ट में वीवो, रियलमी, सैमसंग और रेडमी के फोन्स शामिल हैं। आइये, डिटेल में जानते हैं।

Mona Dixit



Published on: May 16, 2022 6:44 PM IST