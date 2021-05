8GB RAM, 5000mAh बैटरी, 64MP रियर और 32MP फ्रंट कैमरा वाले Samsung Galaxy A72 पर मिल रहा ऑफर, Amazon Sale में है 3000 रुपये का Discount

8GB RAM 5000mAh Battery 64MP Rear and 32MP Front Camera Featured Samsung Galaxy A72 in Amazon Sale With Rs 3000 Discount: Amazon पर Smartphone Upgrade Days Sale चल रही है, जो 22 मई से शुरू होकर 24 मई को खत्म होने वाली है। यानी आज सेल का आखिरी दिन है, जिसमें आप Samsung Galaxy A72 को खरीद सकते हैं। स्मार्टफोन में 64MP रियर कैमरा और 32MP फ्रंट कैमरा के साथ 8GB RAM के साथ आता है। फोन में 256GB तक का स्टोरेज दिया गया है। इसमें 5000mAh की बैटरी मिलती है। इस स्मार्टफोन को Amazon Sale से Discount पर खरीद सकते हैं। जानिए इस पर मिल रहे ऑफर की डिटेल।

@iabhishekmishr Published on: May 24, 2021 1:07 PM IST