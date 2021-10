8GB RAM 128GB Storage 5000mah battery Featured Samsung Galaxy A Series Phone SAMSUNG Galaxy A21s SAMSUNG Galaxy A22 5G and SAMSUNG Galaxy A70s on Discount on Flipkart: Samsung के कई फोन्स को अभी कम दाम में खरीदा जा सकता है। फेस्टिव सीजन के दौरान ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर अलग-अलग बैंक के कार्ड पर छूट मिल रही है, जिसमें Samsung A Series के फोन्स SAMSUNG Galaxy A21s, SAMSUNG Galaxy A22 5G और SAMSUNG Galaxy A70s शामिल हैं। इन सभी फोन्स में 8GB तक RAM के साथ 128GB तक इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है। इनकी कीमत, सभी स्पेसिफिकेशन और ऑफर्स डिटेल के बारे में जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: October 21, 2021 4:00 PM IST