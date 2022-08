8GB तक RAM और 5000mAh बैटरी वाले Samsung के फोन्स को सस्ते में खरीदने का मौका, Amazon और Flipkart पर मिल रहा Discount

8GB RAM 5000mAh Battery Samsung Smartphone under 25000 on discount on amazon and flipkart including Samsung Galaxy F23 5G Samsung Galaxy M52 Samsung Galaxy M53: Samsung के 5000mAh बैटरी वाले फोन्स को अभी डिस्काउंट के साथ खरीदने का मौका मिल रहा है। इनकी कीमत 25000 रुपये से कम है। ई-कॉमर्स वेबसाइट से इन्हें सस्ते में खरीदा जा सकता है। आइये, डिटेल में जानते हैं।

Mona Dixit



@monadixt

@monadixt Published on: August 19, 2022 2:36 PM IST