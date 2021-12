8GB तक RAM, 128GB तक स्टोरेज और 5000mAh से अधिक बैटरी वाले Redmi Note Series के इन फोन्स को ₹490 की शुरुआती EMI पर खरीदने का मौका, Flipkart से उठाएं ऑफर का लाभ

8GB RAM 128GB Storage 5000mah plus Battery Featured Xiaomi Redmi Note Series Phones Redmi Note 9 Redmi Note 10 Lite Redmi Note 9 Pro Redmi Note 10T 5G and Redmi Note 10S on EMI on Flipkart: Xiaomi Redmi Note Series के फोन्स Redmi Note 9, Redmi Note 10 Lite, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 10T 5G और Redmi Note 10S को अभी ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से बेहद कम EMI पर खरीदा जा सकता है। सभी डिटेल नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: December 14, 2021 3:56 PM IST