8GB RAM 50MP Camera 4500mAh Battery featuring OnePlus 9 Pro 5G getting bumper discount in Amazon Great Indian Festival here price offers specifications: Amazon Great Indian Festival सेल में OnePlus के शानदार स्मार्टफोन OnePlus 9 Pro 5G पर शानदार डिस्काउंट ऑफर्स मिल रहे हैं। यदि आप इस फोन को कम कीमत पर खरीदना चाहते हैं तो आपके पास आखिरी मौका है। हम आपको इस खबर में OnePlus 9 Pro की स्पेसिफिकेशन से लेकर कीमत और इसपर मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर्स तक के बारे में बताएंगे।

ajay verma



Published on: September 30, 2022 4:07 PM IST