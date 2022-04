8GB RAM 50MP Camera 5000mAh Battery Featured Oppo K10 best deals with big discount 727per month emi available on Flipkart: अगर आप कोई ऐसा फोन खरीदना चाहते हैं, जो हाल ही में लॉन्च हुआ हो और उसकी कीमत 15,000 रुपये से कम हो तो Oppo K10 आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आइए हम आपको इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स और ऑफर्स के बारे में बताते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: April 30, 2022 8:58 AM IST