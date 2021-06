8GB RAM 64MP Camera 4350mAh battery featured OPPO Reno 5 Pro on Rs 3000 discount on Amazon Mobile Saving Days Sale check offers price and specifications: ई-कॉमर्स कंपनी Amazon पर चल रहे Mobile Saving Days Sale का आज आखिरी दिन है। 9 जून को शुरू हुए इस सेल में OPPO Reno 5 Pro 5G फोन पर धांसू ऑफर मिल रहा है। यह फोन 8GB RAM, 128GB स्टोरेज, 64MP कैमरे के साथ आता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: June 12, 2021 8:34 AM IST