8GB RAM, 64MP कैमरा, 5000mAh बैटरी, 67W फास्ट चार्जिंग वाले Poco X4 Pro 5G की पहली सेल कल, मिलेंगे कई जबरदस्त ऑफर्स

8GB RAM 64MP camera 5000mAh battery 67W fast charging featured Poco X4 Pro 5G first sale on April 5 check discount offers on flipkart: पिछले सप्ताह भारत में लॉन्च हुए Poco X4 Pro 5G की पहली सेल 5 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। पहली सेल में इस 64MP कैमरा, 5000mAh बैटरी, 67W फास्ट चार्जिंग वाले फोन की खरीद पर कई तरह के ऑफर मिल रहे हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: April 4, 2022 8:19 AM IST