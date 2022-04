8GB RAM 64MP Camera and Super AMOLED Display Featured Samsung Galaxy A52s number 1 here is the list of most popular phone of 2021: Counterpoint Research ने फरवरी 2022 तक की एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में 2021 के टॉप-10 ग्लोबल बेस्ट सेलिंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन का नाम बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक Samsung Galaxy A52s 2021 का सबसे लोकप्रिय 5G फोन रहा है। आइए हम आपको बाकी 10 फोन के बारे में भी बताते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa Last updated on: April 30, 2022 3:25 PM IST