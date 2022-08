8GB RAM and 5000mAh Battery Oppo Phone Under 20000 on discount in flipkart sale including Oppo A57 Oppo A77 Oppo K10 5G and oppo A96: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर Oppo Fantastic Days सेल आज यानी 17 मई से शुरू हो गई है। यह 20 मई तक चलेगी। इसमें ओप्पो के फोन्स पर कई धमाल ऑफर्स मिल रहे हैं। आज हम 8GB तक RAM वाले स्मार्टफोन्स पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में बताने वाले हैं। आइये, जानें।

Mona Dixit



@monadixt

@monadixt Published on: August 17, 2022 2:01 PM IST