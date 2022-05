8GB RAM and 6000mAh Battery Featured Samsung smartphone under 20k on Cashback and EMI Offer on Flipkart including Samsung Galaxy M12 Samsung Galaxy F12 Samsung Galaxy M33 5G Samsung Galaxy M32: बाजार में Samsung के 6000mAh बैटरी के कई फोन्स आते हैं। आज हम 20000 रुपये से कम वाले सैमसंग के 6000mAh बैटरी वाले फोन्स पर मिल रहे ऑफर्स बताने जा रहे हैं। इन फोन्स में 8GB तक RAM के साथ -साथ अन्य कई धांसू फीचर्स मिलते हैं। डिटेल जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: May 20, 2022 3:27 PM IST