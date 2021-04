8GB RAM Android 11 48MP Rear and 20MP Front Camera Featured Poco X3 Pro Sale Tomorrow on Flipkart With Exchange Offer and Discount: Poco X3 Pro स्मार्टफोन कल यानी 15 अप्रैल को एक बार फिर सेल पर आएगा। इस फोन में दमदार फीचर के साथ आता है। पोको के इस फोन को आप Flipkart से खरीद सकेंगे। 6GB RAM, 8GB RAM, Android 11, 5160mAh बैटरी और 48MP कैमरा वाला यह फोन आकर्षक कीमत पर आता है। Flipkart पर यह फोन Exchange Offer, Bank Discount और EMI ऑफर मिल रहा है। आइए जानते हैं इसकी खास बातें।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: April 14, 2021 12:31 PM IST