8GB RAM smartphone under 20K Realme Narzo 20 Pro Realme 7 Poco x3 Vivo Y50 and Infinix Zero 8i : इन दिनों स्मार्टफोन्स में ज्यादा RAM और स्टोरेज देखने को मिलती है। हम आपको 8GB RAM वाले पांच सबसे सस्ते स्मार्टफोन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर खरीद सकते हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: February 3, 2021 8:57 PM IST