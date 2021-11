8GB RAM Up to 256GB Storage 4310mAh Battery Featured Oppo F19 Pro on Discount EMI and Exchange Offer on Amazon: Oppo F19 Pro फोन में 8GB RAM के साथ 256GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलता है। इसमें 48MP क्वॉड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसके अलावा फोन में दमदार बैटरी और प्रोसेसर है। इस फोन को अभी सस्ते में खरीद सकते हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon से अभी डिवाइस को खरीदने पर ग्राहकों को डिस्काउंट के अलावा भी कई ऑफर्स मिल रहे हैं। इस मौके को हाथ से न जानें दें और Oppo F19 Pro को खरीदकर अपने पैसे बचाएं। फोन की कीमत, सभी स्पेसिफिकेशन और इस पर मिल रहे ऑफर्स जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: November 24, 2021 8:47 AM IST