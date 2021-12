90Kmph Top Speed up to 80 Km Range and 36Ah Battery Featured Horwin SK3 Launch Check Price and Other Details: ऑस्ट्रेलिया आधारित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी Horwin ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने यूरोपीय बाजार को टार्गेट करते हुए Horwin SK3 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है। यह स्कूटर सिंपल और स्पोर्टी डिजाइन के साथ आता है। आइए जानते हैं इसकी खास बातें।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

Published on: December 22, 2021 2:40 PM IST