Airtel और Jio कर रहे हैं 5G की तैयारी, लेकिन मोबाइल इंटरनेट स्पीड में पड़ोसी देशों से पिछड़ा भारत

Airtel and Reliance Jio preparing for 5G but ookla globla speedtest report say india is way behind pakistan sri lanka and bhutan in mobile internet speed: भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को झटका लग सकता है। एक बार फिर से Ookla Speedtest Global Index में भारत पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान जैसे देशों से पिछड़ गया है। इस समय भारतीय टेलिकॉम कंपनियां Airtel और Jio 5G नेटवर्क लाने की बात कर रही हैं, लेकिन यूजर्स को सही तरीके से 4G इंटरनेट स्पीड भी मुहैया नहीं करवा पा रही हैं।

Harshit Harsh



Published on: March 14, 2021 2:59 PM IST