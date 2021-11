JioPhone Next को कड़ी टक्कर दे रहे ये फोन्स, इसी रेंज में खरीद सकते हैं Redmi 9A और Realme C11 समेत कई धांसू हैंडसेट

Alternative Option of JioPhone Next included Redmi 9A Realme C11 Lava Z2 and Infinix Smart 5A featured with 5000mAh battery: JioPhone Next की सेल कल यानी 4 नवंबर से शुरू हो गई है। इसे खरीदने के लिए ग्राहकों को पहले Jio की आधिकारिक वेबसाइट या फिर WhatsApp के जरिए रजिस्टर करना होगा। इसकी कीमत 6,499 रुपये है। इसे Reliance Jio ने Google के साथ मिलकर बनाया है। यह Pragati OS पर रन करता है। फोन में कई सारे फीचर्स मिल रहे हैं। इसमें 3500mAh की बैटरी, quad-core Snapdragon 215 प्रोसेसर, 5.45 इंच का HD+ डिस्प्ले और 8MP का रियर कैमरा दिया गया है। हालांकि, इस रेंज में और भी कई स्मार्टफोन्स आते हैं, जिसमें लगभग इसी के समान फीचर्स मिलते हैं। अगर आप JioPhone Next की जगह अन्य फोन खरीदना चाहते हैं तो यह आर्टिकल पढ़ें। यहां पर 4 ऐसे फोन बताए गए हैं, जिन्हें JioPhone Next की जगह खरीद सकते हैं।

Mona Dixit



Published on: November 5, 2021 12:21 PM IST