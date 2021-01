Amazon Alexa Supported Fire Smart TV at Rs 659 EMI know offers in detail : ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon अपने बेसिक Fire TV पर डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। Amazon Fire TV की खास बात ये है कि यह Alexa वॉयस कमांड को सपोर्ट करता है। इसमें 5,000 से ज्यादा OTT ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। कंपनी अपने इन स्मार्ट LED TV पर 48 प्रतिशत तक छूट दे रही है।

@HarshitKHarsh Last updated on: January 27, 2021 11:40 AM IST