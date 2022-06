Amazon Fab Phone Fest Sale Last Day bumper offer on 64MP Camera 8GB RAM NFC Support featured Xiaomi 11 Lite NE 5G Check price and all Specs: अमेजन पर चल रहे सेल के आखिरी दिन शाओमी के मिड रेंज 5G स्मार्टफोन की खरीद पर जबरदस्त ऑफर मिल रहा है। यह फोन 64MP कैमरा, 33W फास्ट चार्जिंग, 8GB RAM जैसे फीचर्स से लैस है।

@HarshitKHarsh Published on: June 30, 2022 11:02 AM IST