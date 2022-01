Amazon Great Republic Day Sale started for prime members best deals on top smartphones included OnePlus 9RT and iPhone 12: Amazon Great Republic Day Sale 2022 का इंतजार अब खत्म हो गया है। प्राइम यूजर्स के लिए सेल शुरू हो चुकी है और बाकी आम यूजर्स के लिए भी 17 जनवरी से शुरू हो जाएगी। आइए हम आपको बताते हैं कि आज प्राइम यूजर्स किन शानदार स्मार्टफोन को डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa Published on: January 16, 2022 10:26 AM IST