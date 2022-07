Amazon prime day sale offer Smartphone Under 9999 in Amazon sale comes with 6000mAh battery 50Mp camera including Samsung Galaxy M13 Realme narzo 50A Redmi Note 10T 5G OPPO A15s Tecno Spark 8T: अमेजन प्राइम डे सेल की शुरुआत कल 23 जुलाई से हो गई थी, जिसका आज आखिरी दिन है। इस सेल में कई तगड़े फीचर वाले फोन महज 9,999 रुपये से कम की कीमत में खरीद के लिए लिस्ट है, जिसमें बैंक ऑफर शामिल किए गए हैं। कहीं आपके हाथ से भी न निकल जाए ये फायदे वाली डील।

Manisha



Published on: July 24, 2022 11:07 AM IST