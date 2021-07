Amazon Sale 12GB RAM 256GB Storage 48MP camera 4500mAh battery featured OnePlus 9R 5G on huge discount with HDFC Bank card check price features and offers: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon India पर OnePlus 9R 5G स्मार्टफोन पर शानदार ऑफर मिल रहा है। फोन की खरीद पर डिस्काउंट के साथ-साथ नो-कॉस्ट EMI और कैशबैक ऑफर मिल रहा है। यह फोन 12GB तक RAM, 256GB तक स्टोरेज सपोर्ट के साथ आता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: July 17, 2021 8:29 AM IST