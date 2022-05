Amazon Summer Sale best deals on these five latest launched products featured with 12GB RAM and 150W Fast charging including realme gt neo 3 and Realme TV X FHD 40 inch: अमेजन समर सेल की शुरुआत 4 मई यानी कल से होने वाली है। असल में इस सेल की शुरुआत आज मध्यरात्रि 12 बजे के बाद से अमेजन पर लाइव हो जाएगा। इस सेल में यूजर्स को बहुत सारे प्रॉडक्ट्स पर बड़ा डिस्काउंट और कई बढ़िया ऑफर्स मिलने वाले हैं। इस सेल में यूजर्स को ICICI Bank, Kotak Bank, RBL Bank के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 10 पर्सेंट का डिस्काउंट कुछ सिलेक्टिव आइटम्स पर मिलेगा। आइए हम आपको इस आर्टिकल में उन 5 प्रॉडक्ट्स के बारे में बताते हैं, जिन्हें हाल ही में लॉन्च किया गया है और अमेजन सेल में उनपर ऑफर्स मिल रहे हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: May 3, 2022 8:44 PM IST