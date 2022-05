Amazon Summer Sale: तीन कैमरे, 4GB RAM, 128GB स्टोरेज वाले OPPO A15s पर धांसू ऑफर, 10 हजार रुपये से कम में खरीदने का मौका

Amazon Summer Sale offers on 4GB RAM 128GB Storage 13MP Triple Camera Featured OPPO A15s check price and discount: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर आज से शुरू हुए Summer Sale में ओप्पो के बजट फोन की खरीद पर अच्छी डील मिल रही है। यह फोन तीन कैमरे, 4GB RAM, USB Type C चार्जिंग और HD+ डिस्प्ले के साथ आता है। सेल में यह फोन 500 रुपये से कम EMI में खरीद सकेंगे।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: May 4, 2022 5:05 PM IST