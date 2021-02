Amazons Next CEO Andy Jassy know 10 things about him Jeff Bezos steps down: अमेजन के CEO जेफ बेजोस (Jeff Bezos) इस साल के अंत तक अपने पद छोड़ देंगे। हालांकि वे कंपनी के एक्जीक्यूटिव चेयरमैन बने रहेंगे। यह जानकारी उन्होंने अमेजन के कर्मचारियों को लिखे एक लैटर के जरिए दी है। Jeff Bezos की जगह Amazon Web Services (AWS) के फाउंडर एंडी जैसी (Andy Jassy) लेंगे। यहां हम आपको Andy Jassy के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं।

Subhash Gariya



@imshg

@imshg Published on: February 3, 2021 6:22 PM IST