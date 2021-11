Flipkart Mobiles Bonanza Sale is now live, where Apple iPhone 12 5G with 12MP + 12MP camera, A14 Bionic chip is available on discount, Check offer details: Flipkart की Mobiles Bonanza Sale पर iPhone 12 डिस्काउंट पर बिक रहा है। इस सेल पर आप किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड की मदद से 2,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। आइए, जानते हैं फोन पर मिलने वाले ऑफर के बारे में।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: November 21, 2021 8:10 PM IST