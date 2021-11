Apple iPhone 12 Mini with 12MP dual rear camera setup and 12MP front camera available on discount during Flipkart sale: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर इस वक्त Mobiles Bonanza Sale लाइव है। इस दौरान Apple iPhone 12 Mini का White कलर मॉडल discount पर मिल रहा है। यह फोन 69,999 रुपये में लॉन्च हुआ था मगर आप इसे काफी कम कीमत में खरीद सकते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Last updated on: November 22, 2021 3:17 PM IST