Apple iPhone 12 with 12MP 12MP dual rear camera 12MP selfie camera and Wireless charging feature available at huge discount on Flipkart check price features and specifications: Apple iPhone 12 पिछले साल लॉन्च हुआ था। इस स्मार्टफोन को Flipkart पर सेल में कम कीमत में उपलब्ध कराया जा रहा है। फोन की खरीद पर डिस्काउंट के साथ-साथ कैशबैक, EMI और एक्सचेंज ऑफर का भी लाभ मिलता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: June 3, 2021 9:06 PM IST