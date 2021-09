Apple iPhone 13 and iPhone 13 Mini in pics with 12MP 12MP dual rear 12MP Selfie camera A15 Bionic chipset and iOS 15 launched check iPhone 13 Price in India: Apple ने अपनी नई iPhone 13 Series पेश की है। पिछली सीरीज के मुकाबले इस बार कंपनी ने अपने सभी मॉडल के कैमरे से लेकर बैटरी तक में इंप्रूव किया है। iPhone 13 और iPhone 13 Mini के कैमरे और प्रोसेसर में भी इंप्रूवमेंट किया गया है। दोनों फोन नए iOS 15 के साथ आते हैं। आइए, जानते हैं नए iPhone 13 और iPhone 13 Mini की कीमत कितनी है और इसे कब से भारत में सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा?

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: September 15, 2021 7:57 AM IST