Apple iPhone 13 discount offer on croma 12MP 12MP camera A15 Bionic chip 512GB storage featured phone is available at Rs 10000 flat discount: फेस्टिव सीजन सेल में iPhone 13 की खरीद पर जबरदस्त ऑफर मिल रहा है। Amazon और Flipkart के मुकाबले Croma पर यह फोन ज्यादा सस्ता मिल रहा है। फोन की खरीद पर 10,000 रुपये तक बचाया जा सकता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: September 27, 2022 3:30 PM IST