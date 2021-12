Apple iPhone 13 Pro Max Realme GT Mi 11 Ultra Samsung Galaxy S21 Ultra and Vivo X70 Pro Plus list Of Top 5 Flagship Smartphone: साल 2021 में स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कई नए इनोवेशन देखने को मिले। कंपनियों ने हर साल की तरह ही इस साल भी बेहतरीन फ्लैगशिप फोन लॉन्च किए। आइए जानते हैं साल 2021 में लॉन्च हुए 5 फ्लैगशिप स्मार्टफोन की डिटेल्स।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: December 24, 2021 1:35 PM IST