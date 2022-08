Apple iPhone 13 with 12MP + 12MP back camera setup, Apple A15 Bionic chip, and 512GB storage available on discount at Flipkart Sale. Check offer, price: Apple iPhone 13 को आप अभी सस्ते में खरीद सकते हैं। इस वक्त यह डिवाइस Flipkart Big Saving Days Sale में सस्ते में मिल रहा है और साथ ही बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL Last updated on: August 4, 2022 12:31 PM IST