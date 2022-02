Asus ROG Phone 5s ROG Phone 5s Pro launched in India with 6000mAh battery 144Hz AMOLED E4 screen 64MP triple rear camera setup and gaming features: Asus ROG Phone 5s और Asus ROG Phone 5s Pro भारत में लॉन्च हो गए हैं। ये दोनों गेमिंग डिवाइस हैं, जो Qualcomm Snapdragon 888+ प्रोसेसर और 144Hz AMOLED E4 स्क्रीन से लैस हैं। आइए इनकी कीमत और खास फीचर्स पर नजर डाल लेते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL Published on: February 15, 2022 2:24 PM IST