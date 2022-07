BAW Yuanbao mini electric car launched with 170 km range 100 kmph top speed and two battery pack options check price: BAW (बीजिंग ऑटो वर्क्स) ने जबरदस्त रेंज वाली मिनी इलेक्ट्रिक कार Yuanbao लॉन्च की है। इसे चार वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। कीमत के मामले में यह Maruti Alto से भी सस्ती है। आइए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में...

@Bi_Naari Published on: July 5, 2022 6:39 PM IST