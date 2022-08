Benling Believe Electric Scooter Launched in India Price Rs 97k and Range 120 Km Rival of Ola S1: इलेक्ट्रिक वीइकल कंपनी बेनलिंग इंडिया ने नया Electric Scooter Believe लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि यह एक हाई-स्पीड ई-स्कूटर है, जिसे खास तौर से भारतीय सड़कों के लिए डिजाइन किया गया है। आइए जानते हैं इस स्कूटर की खूबियों और कीमत के बारे में...

Swati Jha



@Bi_Naari

@Bi_Naari Published on: August 17, 2022 12:15 PM IST