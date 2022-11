Best 12GB RAM Smartphones in India Under rs 35000 includes iQOO Z6 Pro Vivo V25 POCO F4 OnePlus Nord 2T OPPO Reno7 Pro 5G: भारतीय बाजार में बीते कुछ महीनों में ज्यादा RAM वाले फोन्स की डिमांड तेजी से बढ़ी है। ऐसे में अगर आप भी 12GB RAM वाला स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो हम आपके लिए कुछ डिवाइस लेकर आए हैं, जो आपकी पहली पसंद बन सकते हैं। इन स्मार्टफोन्स में रैम के अलावा आपको AMOLED डिस्प्ले, 64MP का कैमरा और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 4500mAh तक की बैटरी मिलेगी।

ajay verma



Published on: November 8, 2022 2:13 PM IST