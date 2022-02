Best 32 inch Smart TV under 20K including Samsung Realme Mi Oneplus Y Series and Motorola ZX2 will get offer on Flipkart Big Bachat Dhamaal Sale: 32 इंच का स्मार्ट टीवी खरीदने के इच्छुक लोगों को बता दें कि Flipkart पर कल यानी 3 फरवरी से Big Bachat Dhamaal Sale शुरू होने वाली है। इसमें स्मार्ट टीवी समेत कई आइटम पर धमाकेदार ऑफर्स मिलेंगे। हमने आज यहां 20 हजार रुपये से कम के सैमसंग, वनप्लस, रियलमी मोटोरोला और Mi के शानदार 32 inch Smart TV बताए हैं। इन्हें सेल में ऑफर्स के साथ सस्ते में खरीदा जा सकता है।

Mona Dixit



Published on: February 2, 2022 2:51 PM IST